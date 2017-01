João Palhinha está convocado para o jogo com o Feirense, esta noite, em Alvalade. O médio, de 21 anos, estreia-se na lista de eleitos de Jorge Jesus, após três treinos, neste regresso ao Sporting, na sequência do empréstimo de meia temporada ao Belenenses. Palhinha trabalhou pela primeira vez integrado no plantel na quinta-feira, apenas dois dias depois de se ter despedido do clube do Restelo, num desafio da Taça CTT, curiosamente contra o Feirense, o mesmo adversário que poderá reencontrar hoje, agora de verde e branco.

O novo camisola 66 dos leões, recorde-se, já tinha feito toda a pré-época no Sporting, às ordens de JJ, antes de ser cedido ao Belenenses no início de agosto, por forma a desenvolver as suas capacidades e adquirir maior experiência na Liga, dando continuidade ao trabalho efetuado no Moreirense em 2015/16.

Continuar a ler

Desde então, Palhinha conseguiu mostrar serviço em Belém, quer com o espanhol Julio Velásquez, quer depois com o português Quim Machado, afirmando-se como titular com ambos os treinadores. No total, Palhinha efetuou 18 jogos, correspondentes a 1.515 minutos, tendo apontado um golo, ao V. Guimarães, em partida da 5ª jornada do campeonato. Apesar de ser jovem e de ter ainda um caminho de aprendizagem a percorrer, Palhinha apresenta características que agradam a Jorge Jesus, nomeadamente o facto de conjugar a qualidade técnica com uma estatura acima da média (mede 1,90 m), na linha de William Carvalho ou, antes, no Benfica, de Javi García e Witsel. Para já, Palhinha ganha lugar nos convocados, em busca da estreia na equipa principal do Sporting.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto