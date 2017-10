Continuar a ler

Sobre os dois golos sofridos, o jogador do Sporting confessou que a equipa tirou o pé do acelerador: "São situações que acontecem… Penso que relaxámos um bocado na segunda parte, daí sofrermos dois golos, mas há que salientar o esforço da equipa. Enfrentámos o Oleiros com a mesma mentalidade com que defrontaríamos o Barcelona, a Juventus ou o FC Porto. Essa é mentalidade dos grandes vencedores".Palhinha voltou depois a referir-se à festa da Taça que aconteceu no Municipal de Oleiros: "Eu já tive oportunidade de estar no outro lado e estes jogos são os da vida da outra equipa. Sinto-me um privilegiado por fazer parte desta instituição e penso que fizemos aqui uma grande festa".