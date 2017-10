Com o objetivo de dotar o meio-campo leonino de maior poder de choque, Jorge Jesus poderá apostar também em João Palhinha para o sector intermédio, formando uma dupla inédita com Rodrigo Battaglia.O técnico leonino, de 63 anos, entende que, para travar a criatividade dos elementos tecnicamente mais dotados da Juventus (casos de Dybala ou de Pjanic, por exemplo), será necessário que o leão feche a sete chaves os caminhos para a baliza de Rui Patrício, apostando por isso em dois elementos com funções teoricamente mais defensivas, os quais serão ainda ‘ajudados’ por Bruno Fernandes.Jorge Jesus acredita que se defender bem, o Sporting pode depois aproveitar o desposicionamento das peças da Juventus em jogadas de contra-ataque. Para esta estratégia resultar, os papéis de Gelson Martins, Acuña e Doumbia serão essenciais.