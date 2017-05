João Palhinha vai voltar a entrar na equipa titular do Sporting. O médio-defensivo, de 21 anos, será o principal beneficiário da ausência de William Carvalho com o Chaves, suspenso por acumulação de amarelos, e irá assim encerrar a época no onze inicial.

Desde o adeus em janeiro ao Belenenses, onde estava cedido desde o início da época, o médio português foi opção para Jorge Jesus por dez vezes, titular em três embates (nos terrenos de Marítimo, FC Porto e, pela última vez, a 25 de fevereiro, no Estoril).

