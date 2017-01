O Comité Disciplinar da FIFA condenou o Palmeiras a pagar 46,5 mil euros, devido à violação do regulamento de transferências na contratação de Hernán Barcos, em 2012. Em causa está uma cláusula incluída no contrato do futebolista argentino, que continua a pertencer aos quadros do Sporting, que obrigava o clube paulista a informar a Liga Universitária de Quito de uma eventual saída do 'Pirata' para outro clube, como sucedeu em 2013, quando foi vendido ao Grémio de Porto Alegre.Os responsáveis do atual campeão brasileiro já informaram que não irão recorrer da decisão, ou seja, vão pagar os mais de 46 mil euros exigidos pela entidade que superintende o futebol mundial, reconhecendo ter violado o artigo 18.º do regulamento de transferências, numa altura em que ainda não liquidara 699 mil euros relativos à aquisição de Barcos à Liga Universitária de Quito. No negócio de 2013, o emblema gaúcho comprometeu-se ainda a ceder quatro jogadores: Leandro (por empréstimo), Léo Gago, Vilson e Rondinelly.O comunicado do Comité Disciplinar da FIFA termina dando conta que Palmeiras e Grémio já foram informados da decisão e que a Liga Univertária de Quito está isenta de qualquer responsabilidade na violação do regulamento de transferências.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil