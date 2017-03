"Bruno de Carvalho não tem papas na língua, gosta de confrontos, é imprevisível e cáustico. É um herói para os seus adeptos mas é acusado de envergonhar um cargo de prestígio por aqueles que olham para ele com desdém. Tanto é um militante impetuoso disposto a defender os seus ou um fala-barato com profundos problemas psicológicos, depende em quem se acredite."

É com estas palavras que o jornal inglês 'Independent' começa um longo perfil sobre Bruno de Carvalho, presidente do Sporting e candidato às eleições deste sábado. O título não podia ser mais sugestivo: "O 'Donald Trump' do futebol: Bruno de Carvalho não dá sinais de abrir o punho de ferro no Sporting."

"É o Donald Trump do futebol português, o presidente do Sporting que está a tentar fazer o seu clube outra vez grande", pode ler-se no artigo, que antecipa uma "vitória confortável" nas urnas, o que lhe dará licença para "continuar a gerir o clube da forma que quer". "Pode não ser muito popular para muitos, mas ele pode, com justiça, apontar para o péssimo estado do clube quando pegou nele, em março de 2013. O Sporting estava de rastos, havia centenas de milhões de euros de dívida e tinha também deixado de competir no relvado. Em 2012/13, acabaram em sétimo, a pior época da história", recorda.

O artigo, assinado por Jack Pitt-Brooke, vai desfiando o trabalho de Bruno de Carvalho nos últimos quatro anos, dando particular destaque ao corte com Jorge Mendes. "É preciso ser um homem de coragem para tentar gerir um clube português sem a ajuda de Mendes, mas foi precisamente isso que Carvalho tentou fazer", sublinha.

"Tem o objetivo nobre de não querer que os clubes sejam espezinhados por grandes agentes. O Sporting tem uma das melhores academias da Europa e Bruno de Carvalho assume-se como um porta-voz dos clubes que produzem jogadores em vez de os comprarem", pode ainda ler-se.

São também referidas as mudanças de treinador, em especial a troca de Marco Silva por Jorge Jesus: "Este, é preciso que se diga, ainda não fez o Sporting outra vez grande. É terceiro na Primeira Liga, a 10 pontos do líder Benfica, depois do segundo lugar da época passada. Mas Bruno de Carvalho continua a ser um herói para as claques nas bancadas do Estádio José Alvalade, nem que seja porque age como um adepto que conseguiu chegar à direção."

A concluir, o 'Independent' conclui que "há poucos homens tão poderosos ou dominantes num grande clube europeu como Bruno de Carvalho é no Sporting". "Tempestuoso, argumentativo, constantemente a vaporizar, este homem de 45 anos não agrada a todos, mas conseguiu impor a sua enorme personalidade num clube de uma forma que poucos conseguem. E está aí para ficar", resume.