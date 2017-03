Continuar a ler

Apesar dos desentendimentos com a FPF – especialmente devido à questão dos 22 títulos de campeão nacional, dos quais a federação só reconhece 18 – o Sporting fez-se representar ontem por Rui Caeiro, vogal da direção, administrador da SAD e vice-presidente da Liga.



Na opinião dos dirigentes sportinguistas, este é mais um capítulo na estratégia de coação levada a cabo pelo Benfica, a qual teve o seu início na ‘ameaça’ de Rui Vitória, antes do jogo frente ao Sp. Braga : "Sei que se tiver uma atitude acicatada dentro de campo, tenho 6 milhões de pessoas atrás de mim, que se reveem muito naquilo que digo." Apesar dos desentendimentos com a FPF – especialmente devido à questão dos 22 títulos de campeão nacional, dos quais a federação só reconhece 18 – o Sporting fez-se representar ontem por Rui Caeiro, vogal da direção, administrador da SAD e vice-presidente da Liga.Na opinião dos dirigentes sportinguistas, este é mais um capítulo na estratégia de coação levada a cabo pelo Benfica, a qual teve o seu início na ‘ameaça’ de Rui Vitória, antes do jogo frente ao Sp. Braga : "Sei que se tiver uma atitude acicatada dentro de campo, tenho 6 milhões de pessoas atrás de mim, que se reveem muito naquilo que digo."

De acordo com informações recolhidas por, o Sporting fará uma participação ao Conselho de Disciplina devido ao teor do comunicado emitido ontem pelo Benfica, no qual exige "respeito" por parte da FPF, justificando, desta forma, a ausência da gala da federação.Segundo foi possível apurar junto de fonte próxima da SAD verde e branca, este foi, na opinião dos principais responsáveis pelo emblema leonino, um comunicado de violência extrema. Foi, no fundo, um ataque sem precedentes às organizações que gerem o futebol em Portugal e que, como consequência, terá de ser punido em conformidade. Aliás, é opinião generalizada em Alvalade de que, por bem menos do que foi ontem comunicado pelas águias, há processos disciplinares a correr, alguns dos quais já aplicados e cumpridos pelo presidente, treinador e diretor de comunicação dos leões.