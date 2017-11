O Partizan está a negociar Petrovic com a SAD leonina. Pelo que o nosso jornal sabe, o clube sérvio demonstrou interesse em contratar o jogador em janeiro e neste momento encontra-se mesmo a discutir os termos do negócio com a administração do Sporting, que mostrou abertura para dialogar. Ao que foi possível apurar, há alguns cenários em cima da mesa, entre os quais um empréstimo até ao fim da presente época, com a respetiva cláusula de opção de compra.Petrovic, de 28 anos, chegou em 2015/16 ao Sporting, mas nunca se impôs. A época passada foi mesmo emprestado ao Rio Ave e voltou no início desta, sem conseguir fixar-se no onze. Esta é, por isso, uma solução que a SAD leonina não descarta de todo, ainda para mais porque entende ter soluções no plantel que permitam colmatar a saída de Petrovic. Palhinha, por exemplo, é um desses jogadores, ele que recentemente renovou contrato até 2023, com cláusula de opção de 60 milhões de euros. O próprio Petrovic também poderá jogar com regularidade (tem 6 jogos até agora) e o regresso ao Partizan, onde esteve entre 2008 e 2011, pode ser a solução.