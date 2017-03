– É muito bom ter o Nelson Évora como colega de equipa. Não é assim tão estranho porque já somos colegas na Seleção Nacional há muito tempo, mas é engraçado vê-lo no Sporting.O Nelson é fabuloso, um atleta fora de comum. Tenho aprendido imenso com ele. O Nelson tem aquela certeza que quando é preciso fazer um bom salto, o resultado vai sair. Ele sabe executar isso na perfeição.Sim, de natureza técnica. Ele também é bom a dar ‘bitaites’. Por exemplo, já me disse para tentar segurar o primeiro salto. Ele é muito bom a emendar a corrida de balanço.

Autor: Norberto Santos