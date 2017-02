Patrícia Mamona, do Sporting, obteve este domingo a terceira melhor marca mundial do ano no triplo salto no Campeonato de Clubes, que decorre em Pombal, ao saltar 14,13 metros. A campeã nacional da modalidade foi secundada por Susana Costa, do Benfica, com 13,70 metros, e Evelise Veiga, da Juventude Vidigalense, com 12,79 metros.A atleta sagrou-se campeã nacional pela sexta vez no dia 11 de fevereiro, no campeonato que decorreu também Pombal, igualando o número de campeonatos conquistados por Susana Costa, com um salto de 14,05 metros. "Estava com intuição de que ia ser melhor, porque já estou a conseguir acertar com as mudanças que fiz ao longo da época, mas em termos de marca pessoal ainda não saiu, embora o objetivo do campeonato fosse conseguir os oito pontos para a equipa", disse aos jornalistas.Na semana que falta até à viagem para Belgrado, onde vai decorrer o Campeonato Europeu, Patrícia Mamona adiantou que vai aproveitar para treinar e afinar os detalhes finais para que possa trazer uma medalha para Portugal. "Agora tenho mais uma semana para trabalhar e depois vamos para Belgrado e aí esperamos que saia o recorde pessoal e nacional", disse a atleta leonina, salientando que outro dos seus objetivos está conseguido, que "era estar estável acima dos 14 metros".

Autor: Lusa