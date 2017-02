O futuro de Paulista continua por desbloquear, apesar de os dirigentes do Vasco se mostrarem confiantes. O vice-presidente, Eurico Brandão, frisou que se trata de uma "questão burocrática", estando o Vasco "dependente do Bahia".A explicação é... complexa: a formação do Nordeste – à qual o Sporting contratou Paulista, em 2015 – também quer o médio e existem questões contratuais para ultrapassar. Paulista está no Rio de Janeiro há vários dias para resolver esta situação.