Bruno Paulista já não é jogador do Sporting. De acordo com o que foi publicado no jornal do clube, o médio brasileiro terminou o período de empréstimo nos leões e saiu em definitivo dos leões, assinando pelo Vasco da Gama.Recorde-se que Bruno Paulista chegou ao Sporting em 2015/16, proveniente do Bahia, mas emprestado pelo Recreativo de Caála, clube angolano que tem uma parceria de negócio com os leões. Pelo que se sabe agora, o empréstimo de Bruno Paulista era válido por duas épocas, findas as quais o Sporting poderia acionar a cláusula de opção de 3,5 milhões de euros. Ora, como o médio canarinho nunca se afirmou no nosso país, o Sporting entendeu não o fazer e o jogador saiu definitivamente do clube, sem contrapartidas financeiras.