Paulo Oliveira jogou toda a segunda parte com a cabeça ligada, fruto de um lance que (quase) passou despercebido durante a etapa inicial do Estoril-Sporting. O central, 25 anos, fez ontem o segundo jogo consecutivo como titular, voltando a sentar Rúben Semedo no banco de suplentes. Do lado direito de Coates, ajudou a baliza de Rui Patrício a ficar ‘a zeros’ pela 15.ª vez na presente temporada – a segunda consecutiva.

Nota, ainda, para o facto de ter completado frente ao Estoril o jogo 99 no campeonato. Caso seja titular no próximo domingo, diante do V. Guimarães, chegará à marca dos 100 precisamente contra a equipa pela qual se estreou na prova, a 17 de agosto de 2013 , sob o comando de… Rui Vitória.