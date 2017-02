Continuar a ler

Pouco utilizado em Alvalade desde que Jorge Jesus assumiu o comando técnico dos leões, Paulo Oliveira ganhou agora um novo fôlego no onze com as recentes más exibições de Rúben Semedo – especialmente em Chaves e em Moreira de Cónegos.



Quanto ao outro elemento da dupla de centrais dos leões... não há qualquer tipo de dúvida: Sebastián Coates é dono e senhor do lugar e assume o papel de patrão da defesa sem qualquer tipo de complexo.

Apesar da vontade expressa de Rúben Semedo em voltar ao onze leonino o mais rapidamente possível, no embate com o Estoril tudo indica que Jorge Jesus mantenha a mesma estrutura defensiva utilizada na vitória diante do Rio Ave (1-0): Coates e... Paulo Oliveira no eixo, com Schelotto e Jefferson nos corredores.De acordo com informações recolhidas por Record, o treinador do Sporting, de 62 anos, está bastante ‘inclinado’ em não mexer na defesa, mantendo o quarteto que ‘trancou a fechadura’ da baliza de Rui Patrício... pela 1ª vez em 2017.

Autores: Alexandre Carvalho e Alexandre Moita