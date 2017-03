Titular no centro da defesa do Sporting , Paulo Oliveira reencontrou a sua antiga equipa, o V. Guimarães , num encontro no qual, na sua ótica, faltou à equipa leonina "um pouco mais de eficácia"."Tivemos três quatro lances para aumentar a vantagem. Infelizmente não conseguimos e o Vitória acabou por concretizar numa das três ou quatro vzes que foi à nossa baliza. Tentámos controlar o jogo e tivemos alguns momentos por cima, outros nem por isso. Temos mais 10 jogos e há que continuar", começou por dizer, à SportTV.O empate não era o resultado desejado, mas o central assegura que a equipa leonina voltará mais forte. "Não mexe com a cabeça. Não gostamos de estar na situação em que estamos. Há sempre margem para crescer e é isso que vamos fazer com os jogos que falta", finalizou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto