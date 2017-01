Paulo Oliveira lamentou mais um deslize do Sporting, desta feita no terreno do Marítimo (2-2). O central admitiu que os lances de bola parada acabaram por 'tramar' os leões mas não deixou de apontar mais um erro de arbitragem que prejudicou a equipa - referindo-se ao golo mal anulado a Alan Ruiz, que estava em posição legal "Tentámos sempre os três pontos mas hoje não foi possível, num campo tradicionalmente difícil. Batemo-nos bem, mas duas bolas paradas acabaram por nos colocar numa situação complicada. Conseguimos recuperar, temos também a informação que fizemos o 3-2 de forma limpa. Já começa a ser hábito. Há que trabalhar, não há outro caminho", começou por dizer Paulo Oliveira à 'Sport TV'.Com o Sporting agora a 6 pontos do FC Porto, o defesa admite que possa existir alguma intranquilidade mas salientou a total dedicação da equipa. "Como é óbvio os resultados é que traduzem o que fazemos em campo. Hoje mais uma vez não conseguimos a vitória. Tenho plena consciência de que os meus colegas deram tudo em campo para que isso acontecesse. Não conseguimos e temos de continuar", vincou, não querendo apontar o dedo a ninguém: "Não importa encontrar responsáveis, os responsáveis somos todos. Há que continuar de cabeça erguida, há que honrar esta profissão da melhor maneira possível."

Autores: Alexandre Moita e João Socorro Viegas