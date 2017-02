Provável titular no embate de hoje, diante do Estoril, o defesa-central Paulo Oliveira está a apenas um jogo de atingir uma marca de respeito na Liga: 100 jogos na principal divisão do futebol em Portugal.Tal como o nosso jornal avançou na sua edição de ontem, o camisola 15 do Sporting, de 25 anos, está em vantagem sobre Rúben Semedo na corrida por um lugar no onze verde e branco e, ao que o nosso jornal conseguiu apurar, irá segurar o lugar nas opções iniciais de Jorge Jesus. Se tudo correr conforme o planeado, Paulo Oliveira poderá cumprir 100 jogos na Liga num jogo frente ao clube no qual se afirmou: o ‘seu’ V. Guimarães. Refira-se que, com a camisola dos vimaranenses, o central contabilizou 46 jogos na Liga. Os restantes 52 foram cumpridos com a camisola do emblema de Alvalade.Depois de um arranque de temporada pouco auspicioso, Paulo Oliveira parece ter conquistado a confiança de Jesus, treinador que desde que chegou a Alvalade raramente apostou no camisola 15. Apesar da vontade de Semedo em reconquistar o seu espaço, Oliveira terá mais oportunidades para mostrar serviço.