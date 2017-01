A segunda expulsão da época, sexta (!) nas duas últimas temporadas e a terceira sob o comando de Jorge Jesus, pode ter custado a Rúben Semedo a titularidade conquistada há precisamente um ano. Record sabe que o treinador está desiludido com o comportamento deste defesa-central, ao ponto de ponderar não promover o seu regresso à equipa.

Paulo Oliveira pode ser o grande beneficiado, caso Jesus concretize a intenção de afastar este seu companheiro. O central, contratado por Bruno de Carvalho ao V. Guimarães há dois anos e meio, tem vindo a reconquistar a confiança do treinador. Gradualmente, voltou a entrar na equipa, beneficiando, primeiro, dos maus desempenhos de Douglas, e, depois, da indisciplina de Semedo.

Sobe e desce na hierarquia

Paulo Oliveira, de 25 anos, nunca conseguiu consolidar o estatuto de primeira opção com Jorge Jesus, apesar do bom desempenho na época de estreia pelos leões, em 2014/15 - então com Marco Silva no comando, começou como suplente de Naby Sarr mas acabou como primeira opção e líder do sector defensivo.

Com Jesus, começou 2015/16 no onze, preferencialmente ao lado de Naldo. Mas o treinador viria a abdicar desta dupla na segunda metade do calendário, precisamente em função das entradas de Sebastián Coates e Rúben Semedo, em janeiro do ano passado.

Paulo Oliveira não tornou a ser opção inicial para Jorge Jesus, pelo menos de forma frequente. Pelo contrário, foi perdendo preponderância na primeira metade da temporada em curso, ao ponto de ter sido ultrapassado por Douglas na hierarquia dos centrais leoninos. Os resultados negativos e, sobretudo, os maus desempenhos deste central brasileiro com nacionalidade holandesa, relançaram Paulo Oliveira, que tornou a ser titular em Chaves, no duelo da Taça de Portugal, reconquistando a confiança de Jorge Jesus.



Alan Ruiz espreita nova oportunidade



Alan Ruiz espreita uma nova oportunidade no onze do Sporting. De acordo com o que Record apurou, o argentino pode voltar à titularidade nos Barreiros, depois de ter sido preterido por Jesus no último jogo disputado, com o Chaves, para a Taça de Portugal. Apesar de estar a efetuar um início de temporada menos positivo, não tendo ainda justificado o montante investido (8 milhões de euros) na sua contratação, Jorge Jesus acredita no valor de Alan Ruiz, de 23 anos.



O treinador espera e acredita que o avançado vai fazer uma segunda volta de grande nível, razão pela qual vai voltar a apostar em Alan Ruiz. Caso se confirme a sua titularidade, o argentino atuará na posição que o treinador designa de 9,5, atrás do ponta-de-lança. Assim, Bryan Ruiz poderá voltar a atuar no lado esquerdo, apesar de Joel Campbell ser também uma alternativa a ter em conta para esse lugar.