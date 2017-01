O central Paulo Oliveira, que festejou este domingo o 25.º aniversário, foi uma das novidades no onze do Sporting e não escondeu que a equipa leonina sentiu algumas dificuldades na segunda parte. Ainda assim, sublinha que o mais importante foi conseguido com o triunfo (2-1) sobre o Feirense."Podíamos ter resolvido o jogo logo na primeira parte. Conseguimos fazer dois golos, foi positivo, mas na segunda parte, com o golo sofrido, tivemos de estar mais atentos. O que interessa é a vitória, a equipa e estarmos na luta", salientou o defesa que se estreou a titular no campeonato esta época (apenas tinha jogado os últimos cinco minutos frente ao Boavista, em novembro).Oliveira fez ainda questão de desvalorizar a ansiedade revelada pela equipa na segunda metade. "Acontece devido ao que é o futebol: o 2-0 diz-se que é dos resultados mais perigosos porque um golo recoloca a outra equipa no jogo, faz com que acredite. Mas o mais importante é que a equipa se manteve unida, junta e que teve muito espírito de sacrifício. Os adeptos também deram uma ajudinha", frisou em declarações à Sport TV."O campeonato vai ser disputado até final. Terminamos a segunda volta na próxima jornada e temos de manter as nossas aspirações por muito que nos queiram fazer desistir. Vamos continuar unidos e vamos conseguir", prometeu ainda Paulo Oliveira, mostrando-se tranquilo quanto ao facto de ter sido poucas vezes opção: "Não reclamo nada. Os jogadores são contratados para ajudar a equipa. Quando acharem que devemos jogar, estamos prontos."

Autor: Bruno Fernandes