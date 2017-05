Paulo Oliveira continua com a sua situação indefinida em Alvalade. Tal como Rúben Semedo, pode deixar os leões caso apareça uma proposta vantajosa para todas as partes. Por agora, os leões dispõem também de Coates, além do contratado André Pinto, mas pretendem outro elemento para o eixo, o que pode ditar a saída de Rúben Semedo ou Paulo Oliveira.De resto, o central não foi tão utilizado quanto isso por Jorge Jesus: fez 19 jogos e contabiliza 1 golo marcado, ao Praiense, na Taça de Portugal. Efetivamente só começou a ser titular na 16ª jornada do campeonato, mas depois intercalou um série de jogos em que foi utilizado com outros no banco. Agora, parece terminar a temporada como suplente de Semedo.