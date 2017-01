Continuar a ler

Na lista figura, por exemplo, Paulo Paiva dos Santos, que chegou a anunciar que seria candidato à presidência, tendo desistido poucas horas mais tarde. José Maria Ricciardi ou Miguel Relvas são outros dos notáveis incluídos.





Lista ao Conselho Leonino:



Abílio Fernandes

Alexandre Patrício Gouveia

Alves de Almeida

António Feu

Artur Mota

Bernardes Diniz

Diogo Agostinho

Eduardo Barroso

Eduardo Garcia da Silva

Eduardo Marçal Grilo

Fernando Elias

Francisco Baetas

Hélder Amaral

Horácio Preto

João Cabral

João Gonçalves Pereira

João Proença

João Serrano

João Trindade

Jorge Assunção

Jorge Coelho

Jorge Seguro Sanches

José Carlos Estorninho

José Costa Pinto

José Dias Ferreira

José Eduardo

Jose Gomes

José Manuel Araújo

José Maria Ricciardi

José Sousa Cintra

Luis Campos Ferreira

Luís Paulo Rodrigues

Luis Vaz Das Neves

Manuel Fernandes

Margarida Caldeira da Silva

Mário David

Miguel Frasquilho

Miguel Relvas

Moura dos Santos

Nuno Roque

Orlando Mendonça

Paulo Paiva dos Santos

Pedro Celeste

Pedro Fernandes

Pedro Xara Brazil

Rita Damas

Vasco dos Santos Resende

Vasco Lourenço

Vasco Rato

Vitalino Canas



Suplentes:



Eugénio Oliveira

Ernesto Pereira

Nuno Ferreira

Jorge Gurita

Miguel Varela

António Baldo

Manuel Protásio

Luis Custodio

Nuno Barradas

Daniel Sampaio Na lista figura, por exemplo, Paulo Paiva dos Santos, que chegou a anunciar que seria candidato à presidência, tendo desistido poucas horas mais tarde. José Maria Ricciardi ou Miguel Relvas são outros dos notáveis incluídos.Abílio FernandesAlexandre Patrício GouveiaAlves de AlmeidaAntónio FeuArtur MotaBernardes DinizDiogo AgostinhoEduardo BarrosoEduardo Garcia da SilvaEduardo Marçal GriloFernando EliasFrancisco BaetasHélder AmaralHorácio PretoJoão CabralJoão Gonçalves PereiraJoão ProençaJoão SerranoJoão TrindadeJorge AssunçãoJorge CoelhoJorge Seguro SanchesJosé Carlos EstorninhoJosé Costa PintoJosé Dias FerreiraJosé EduardoJose GomesJosé Manuel AraújoJosé Maria RicciardiJosé Sousa CintraLuis Campos FerreiraLuís Paulo RodriguesLuis Vaz Das NevesManuel FernandesMargarida Caldeira da SilvaMário DavidMiguel FrasquilhoMiguel RelvasMoura dos SantosNuno RoqueOrlando MendonçaPaulo Paiva dos SantosPedro CelestePedro FernandesPedro Xara BrazilRita DamasVasco dos Santos ResendeVasco LourençoVasco RatoVitalino CanasSuplentes:Eugénio OliveiraErnesto PereiraNuno FerreiraJorge GuritaMiguel VarelaAntónio BaldoManuel ProtásioLuis CustodioNuno BarradasDaniel Sampaio

Bruno de Carvalho apresentou esta terça-feira 50 nomes para a lista ao Conselho Leonino. O presidente do Sporting, que é novamente candidato ao cargo, fala num "leque de nomes de qualidade indiscutível, de Sportinguismo inquestionável e que, pela sua transversalidade e abrangência, refletem as diversas sensibilidades da família sportinguista"."As nossas premissas fundamentais são a defesa do superior interesse do Clube e a união da nossa grande Família que é o Sporting Clube de Portugal. E todos estes nomes, que me deram o privilégio de aceitar o meu convite, são, por si só, garantia de que assim é e assim será", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook, publicando ainda os nomes de 10 suplentes.

Autor: Luís Miroto Simões