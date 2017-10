Continuar a ler

"Bruno Miguel não é somente hipócrita, Bruno Miguel é também mentiroso como iremos explanar, senão vejamos:1.º Ninguém pediu a sua suspensão. O que se pede ao Conselho Fiscal é que este atue disciplinarmente sobre o sócio Bruno Miguel Azevedo porquanto contra ele correrem, pelo menos, dois processos-crime (que foram devidamente identificados) pela prática em abstracto de dois crimes de difamação agravada, um crime de devassa da vida privada por meio informático e um crime de incitamento à prática de crime, ilícitos estes praticados contra sócios do Sporting Clube de Portugal e em exercício de funções de presidente por parte de Bruno Miguel Azevedo.No seu monólogo omitiu este "pormenor" aos sócios e fê-lo de forma voluntária por forma a que a sua encenada vitimização corresse bem.2.º Na mesma carta, que aliás está à disposição de todos aqueles que a quiserem ler, foram esmiuçados actos praticados pelo ainda presidente, julgados e condenados nas instâncias desportivas e que terão necessariamente que obter consequências disciplinares internas sob pela daquele Conselho Fiscal passar a imagem de que não será mais que um órgão fantoche nas mãos do funcionário que ocupa a cadeira da presidência.3.º Não deixa de ser estranho que uma carta recebida na sexta-feira pelo órgão fiscalizador do Clube, acabe de imediato nas mãos do fiscalizado sem mais. Isto indicia que provavelmente os Sporting actual esteja simplesmente sem entidade que o fiscalize de acto.4.º Falou Bruno Miguel sobre um processo disciplinar que estaria a correr contra mim. Mais uma vez omitiu aos sócios que o tal processo que fala não existe e não existe porque, conforme foi em tempo divulgado, azevedo, o presidente do conselho fiscal e o advogado sócio do Benfica contratado e pago pelo Sporting, foram incompetentes ao deixarem expirar prazos que são prazos de lei e não prorrogáveis, não podendo ao fim de cinco anos querer fazer procedimentos disciplinares que em 2012 tinham 90 dias para serem encetados.Por isto, não há qualquer processo e se porventura este Conselho Fiscal promíscuo com Bruno Miguel, lhe quiser fazer a vontade de tentar eliminar as vozes que não se submetem, então será altura de pessoalmente responderem nos tribunais civis e se necessário for, será nestes tribunais que esse CF será dissolvido.5.º O que se refere igual naquela exposição é que o Bruno Miguel com tanta suspensão que tem vindo a acumular, neste momento é um presidente em suspenso. Isto é factual", pode ler-se no longo comunicado do antigo dirigente do Sporting.