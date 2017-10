Continuar a ler

"1.º Fala o pequeno meu empregado Saraiva que eu deveria ir à AG porque ali deveria ser "humilhado" com o desmentido às "mentiras". Pois bem. Aguardo serenamente os tais procedimentos porque no exercício da defesa que me assiste iremos apurar que "mentiras" foram ditas. Mas mais, não sei se pelo tamanho diminuto da pessoa o que é facto é que nunca, das muitas AGs em que estive presente, nunca vislumbrei tal pessoa em uma que fosse. Assim sendo e porque é certo que depois de ser despedido, jamais o tornaremos a ver em qualquer AG ou nas instalações do Clube aqui exorto o pequeno empregado Saraiva a não se pronunciar sobre assuntos de gente grande e com nos quais lhe fica mal meter a colher, mesmo que pequenina.2.º Poderá o empregado Saraiva, mostrar aos sportinguistas o seu último recibo de vencimento no seu anterior emprego e o último ordenado que recebeu do SCP? É que assim, a exemplo do seu mandante, todos ficaríamos a saber o "grande sacrifício" que como "grandes sportinguistas" estão a fazer actualmente pelo clube.3.º Não seria altura do pequeno empregado Saraiva prestar contas sobre para que afinal recebe vencimento chorudo do Sporting? É que se recebe os milhares de euros que recebe mensalmente para unicamente vir ao facebook defender quem lhe deu um emprego e nada de estratégia comunicacional do Clube, então estamos mal. É que na função que ocupa o pequeno empregado Saraiva penso que abanar o rabo e dar a mão quando recebe a ordem, é manifestamente pouco para quem tanto ganha.4.º Talvez o pequeno empregado Saraiva esqueça, mas nós não esquecemos, aquilo que pensava e dizia em 2011 de quem hoje lhe dá emprego. Talvez precise de ser relembrado sobre os epítetos que lhe dirigia.5.º Concluindo e esperando não ter que colocar qualquer coisa em frente a uma ventoinha, recordo aqui que exceptuando os castigos disciplinares que vai recebendo, com as consequentes multas que espero pagas do seu bolso e os posts no facebook, a imagem que retenho desse empregado é, em pleno exercício de funções, à porta de uma discoteca de copo na mão em amena confraternização com as locais. É manifestamente pouco para quem muito mia querendo parecer que ruge."