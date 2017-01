Bom dia, Leões! O Pavilhão João Rocha já tem 'luz verde'! O sonho está cada vez mais perto. Uma foto publicada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal) a Jan 16, 2017 às 3:08 PST

No mesmo dia em que Bruno de Carvalho anunciou na sua página de Facebook que, os leões publicaram nas redes sociais uma fotografia da obra na qual é possível verificar que está prestes a ser concluído mais um passo rumo à construção total: a parte superior da estrutura já aparece iluminada com a cor verde, num dos vários testes que se têm realizado durante os últimos dias.O pavilhão deverá estar finalizado ainda no primeiro trimestre deste ano. "O sonho está cada vez mais perto", escreveram os leões na mensagem a acompanhar a fotografia publicada no Instagram.

Autor: Bruno Fernandes