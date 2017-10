Continuar a ler

A equipa leonina, que recebeu a fase de elite em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2016, e a 'final four' em 2015, é um dos quatro cabeças de série para a ronda de elite da UEFA Futsal Cup, fase para a qual também está qualificado o Sporting de Braga.



Apesar de já ter organizado várias rondas da prova em anos anteriores, esta será a primeira época que o Sporting vai jogar verdadeiramente 'em casa', uma vez que o Pavilhão João Rocha apenas foi inaugurado a 21 de junho de 2017.



O Pavilhão João Rocha vai receber a ronda de elite da UEFA Futsal Cup, que antecede as meias-finais da principal competição europeia de equipa, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta na sua conta oficial na rede social Twitter."Pela sétima vez nas últimas oito épocas, a UEFA entrega ao Sporting a organização do maior evento desportivo a nível de clubes", assinalou o Sporting, bicampeão português de futsal e líder do campeonato desta época, em igualdade pontual com o rival Benfica, mas com menos um jogo.