O Sporting entende este incidente como uma quebra do protocolo de cooperação desportiva e institucional existente entre os dois clubes, sobretudo desde a cedência de João Mário na segunda metade de 2013/14. Esta época, antes do jogo a contar para a Taça de Portugal, o Sporting solicitou aos dirigentes do Vitória que ‘vetassem’ a utilização de Gauld e Geraldes no jogo que opôs as duas equipas no Bonfim, apesar de nesta prova os regulamentos não impedirem a utilização de jogadores contra os clubes que os cederam.



Record sabe que o pedido foi feito a Fernando Oliveira às 12 horas do próprio dia do jogo, tendo o dirigente sadino recusado de imediato, uma vez que já poucas horas faltavam para o pontapé de saída.

Autor: António Adão Farias