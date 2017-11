Continuar a ler

Delgado diz ter ter saudades do clube e das suas pessoas, assim como da cidade de Milão, a qual refere ter gostado muito, e não fecha as portas a um eventual regresso. "Não sei, mas como me trataram sempre bem no clube, posso responder como o Mourinho 'para onde quer que vá, vou levar o Inter no meu coração'. Vivi três anos maravilhos enquanto nerazzurro e em Milão, por isso não seria de estranhar um dia voltar. Gostava de voltar um dia. Mas, repito, de momento estou muito bem no Sporting. Espero ficar cá durante muito tempo", frisou."Por agora, o meu projeto é fazer as coisas bem com a camisola do Sporting e com a seleção. Depois disso, ninguém sabe o futuro. Não posso negar que passei três bons anos em Milão e não me arrependo de ter vivido essa experiência. Mas estou bem aqui. Outros assuntos ficam com o meu empresário. Só penso em jogar e ser feliz", finalizou.