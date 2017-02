Continuar a ler

"Não sabe como eu trabalho. Ele não se prepara, como se verificou no debate. Estou a tratar desta questão há algum tempo e sei muito bem o que quero e quando pretendo apresentar o treinador", acrescentou o candidato à presidência dos leões, que, a finalizar, respondeu ainda a Daniel Sampaio, que o havia acusado de falta de credibilidade e ataques pessoais indignos.



"Desde o princípio da campanha que tenho recebido ataques pessoais e tenho que ignorar. Estou cada vez mais confiante. Os comportamentos de Bruno de Carvalho e seus apoiantes mostram desespero. José Maria Ricciardi, grande apoiante de Bruno de Carvalho, fez afirmações gravíssimas em relação à possibilidade do Sporting perder o controlo da SAD. É uma pessoa que está muito chegada a Bruno de Carvalho. Já perdemos grande parte da SAD, há a questão das VMOC e os sportinguistas estão a perceber que a situação é urgente", assegurou.

O nome do 'trunfo' treinador para Pedro Madeira Rodrigues (PMR) continua no segredo dos deuses, mas o candidato da lista A à presidência do Sporting lançou esta segunda-feira a primeira pista quanto à sua identidade. Em declarações à Rádio Renascença, PMR explica que o seu técnico é europeu, era a sua primeira escolha e, para mais, revela que já está até assinado um pré-acodo."Felizmente cheguei a acordo com o treinador que foi a minha primeira escolha. Posso adiantar que é um treinador europeu que vai trazer muitas alegrias aos sportinguistas. É um nome fortíssimo, que já está a trabalhar comigo e Laszlo Bölöni para fazer do Sporting campeão. Os atuais dirigentes não conseguiram, apesar de muitas promessas e investimentos milionários. Nós vamos conseguir", garantiu Madeira Rodrigues, que na mesma intervenção aproveitou para responder ao seu opositor, Bruno de Carvalho

