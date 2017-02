Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting , chegou esta terça-feira a Lisboa depois de um périplo por países árabes, onde, revela, falou com potenciais investidores, tanto para "vender o naming do estádio como da academia". Madeira Rodrigues negou, portanto, que tenha andado a tentar vender o clube, como acusara Bruno de Carvalho , e considerou que, a menos de duas semanas das eleições, está "muito perto da vitória"."Desde que Bruno de Carvalho entrou perdemos 25 por cento da SAD. Isso é que foi vender o clube... Sinto que o apoio tem vindo a crescer, sem dúvida. Existe ainda uma maioria silenciosa que não quer que esta direção continue, mas eu preciso de dar aquele passo extra para conseguir trazê-los. Estou muito perto da vitória e os trunfos vão jogar a meu favor", explicou o empresário. "As sondagens têm o valor que têm, mas já não estou atrás. O próprio presidente disse que era importante alguém ganhar de forma esmagadora, e a única pessoa que o pode fazer sou eu."Pedro Madeira Rodrigues, de 45 anos, revelou também que houve avanços nas negociações com a equipa técnica. "Eu tenho um número um. Ainda não chegámos a acordo e comecei a falar com o número dois mas entretanto o número um ligou-me. Acho que vamos conseguir. O número dois também é fantástico, mas o outro seria o ideal. Bielsa? Não vou confirmar nomes. É um grande treinador e parece que está associado ao Lille", esclareceu o candidato, que voltou a tecer críticas a Jorge Jesus. "O perfil de ambos é ganhador, com uma boa escola de aposta na juventude. É engraçada a diferença para o nosso atual treinador. O que Jorge Jesus tem vindo a dizer em relação à formação mostra que não poderia caber no meu projeto", analisou.

Autor: Alexandre Moita