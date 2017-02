Pedro Madeira Rodrigues avançou esta quarta-feira com os nomes para o Conselho Leonino. Além de José Moniz Pereira, número 1 daquele órgão consultivo, juntam-se Carmona Rodrigues, Carlos Severino, Vítor Espadinha, Pedro Feist, Miguel Horta e Costa, Nuno Fernandes Tomás, entre outros.A candidatura de Pedro Madeira Rodrigues será formalizada hoje, às 12H30, no Hall Vip do Estádio José Alvalade. A entrega dos documentos será encabeçada por Pedro Ribeiro Ferreira, mandatário do empresário que se encontra ainda em Inglaterra na busca de potenciais investidores.: Bruno Fernandes, em Londres