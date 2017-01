Continuar a ler

"Quero que saiam os dois do Sporting no dia 4 de março. Jesus entrou numa conversa de desculpabilização, da mania da perseguição. A ele só faço um pedido neste momento: ponha a equipa a jogar bem, já este sábado", acrescentou.



"A postura de Bruno de Carvalho é só uma: 'Eu ganho, nós empatamos, vocês perdem'", rematou.



Pedro Madeira Rodrigues deixa críticas ao comportamento de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, atual presidente e técnico do Sporting, respectivamente, e deixa claro que, após as eleições nas quais tem plena confiança em sair triunfante, quer ver a dupla fora do clube."Jorge Jesus? Não vou elogiar quem já por si é bastante egocêntrico. Aliás, a dupla Bruno de Carvalho-Jorge Jesus é egocêntrica. Connosco será uma liderança completamente diferente. Após vencer as eleições, não vou estar no banco, vou confiar na equipa. Vou saber entrar no balneário nas alturas certas, nada a ver com estas precipitações de Bruno de Carvalho", salienta, em entrevista à CMTV.

Autor: Ricardo Granada