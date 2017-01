Pedro Madeira Rodrigues: «Não nos revemos em constantes guerrilhas»

Pedro Madeira Rodrigues denunciou a existência de pressões para assinar a lista da Comissão de Honra para a recandidatura de Bruno de Carvalho, falando numa situação "inaceitável" e sublinhando um "clima de medo e coação" existente no clube neste momento."Existe um clima de medo e coação em Alvalade, sente-se um grande desespero da atual liderança, esta vontade de manter o poder pelo poder mesmo sem ideias e projetos. O que estão a fazer é tentar mostrar que têm muito apoio. Se houve pessoas pressionadas? Sim, sim várias pessoas, com situações caricatas, pessoas que vão votar em mim. O que podem os colaboradores do clube dizer? 'Assina, tens de pôr aqui na lista'. É inaceitável que se faça isto", afirmou o candidato à presidência dos leões, numa entrevista à 'TSF'.