Pedro Madeira Rodrigues entregou esta quarta-feira, às 12h30, a constituição da lista que encabeça aos órgãos sociais do Sporting para as eleições marcadas para 4 de março. A formalização da candidatura foi feita por Pedro Ribeiro Ferreira, mandatário do empresário que se encontra ainda em Inglaterra na busca de potenciais investidores.Madeira Rodrigues, recorde-se, tinha avançado esta quarta-feira com os nomes para o Conselho Leonino. Além de José Moniz Pereira, número 1 daquele órgão consultivo, juntam-se Carmona Rodrigues, Carlos Severino, Vítor Espadinha, Pedro Feist, Miguel Horta e Costa, Nuno Fernandes Tomás, entre outros.