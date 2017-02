Continuar a ler

Recorde-se que Pedro Madeira Rodrigues, no domingo,



Recorde-se que Pedro Madeira Rodrigues, no domingo, exigiu explicações por parte de Bruno de Carvalho relativamente ao conteúdo do referido vídeo, no qual José Maria Ricciardi e Sikander Sattar abordam a situação financeira do Sporting.

Através do Facebook, na página oficial da sua candidatura à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues garante, em resposta a um comentário feito naquele espaço, que o vídeo da polémica, a envolver José Maria Ricciardi e Sikander Sattar, é de 2016 e não de 2013, conforme apontou, ao nosso jornal, o banqueiro "Apraz-me que tenha aparecido para concorrer com BC pela presidência do nosso Clube. Como somos diferentes, apelidamos publicamente esse valor, não acha que ao recorrer a um vídeo de 2013 para derrubar o seu adversário, está a denegrir o SCP?", podia ler-se no comentário em causa, ao qual Pedro Madeira Rodrigues respondeu: "O vídeo é de 2016. SL".

Autor: Fábio Lima