As eleições para a presidência do Sporting decorrem no próximo sábado, mas Pedro Madeira Rodrigues, um dos candidatos, já pensa na cobertura que a Sporting TV deve fazer no ato eleitoral daqui a quatro anos."Hoje vi aqui a Sporting TV, é para aí a terceira ou quarta vez que os vejo. Confesso a minha pena grande de não os ter visto mais, garantindo aos sportinguistas que daqui a quatro anos vou dar exatamente o mesmo tratamento que terei nessa altura aos meus eventuais adversários. Não usarei o cargo de presidente para ter mais tempo", frisou o candidato aos jornalistas, durante o balanço da sua campanha, feito esta quinta-feira.Madeira Rodrigues reiterou ainda que queria ter tido mais debates com Bruno de Carvalho: "Tenho pena de não termos mais debates, tudo fizemos para isso. Do outro lado não tivemos essa abertura".

Autores: Luís Miroto Simões e Alexandre Moita