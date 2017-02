Continuar a ler

E, então, que papel poderá ter Bruno de Carvalho num Sporting comandado por Madeira Rodrigues? "Vai ser um ex-presidente, como os outros. Fará parte da história do Sporting. Foi importante a sua entrada, o primeiro ano, mas foi uma pena ter descambado. Estamos numa situação muito complicada. Vamos trabalhar para recuperar, para colocar o Sporting a ganhar. Repito o que disse, se não ganhar um título de campeão nos quatro anos, não me recandidato. Esta é a exigência que tenho desde o primeiro dia", assegurou.



"O sportinguistas começam a conhecer-me. Sou acutilante, tenho este ar simpático, mas sou raçudo, dou sempre o melhor de mim. Sou leão, agressivo, sem ser mal criado. Fui eu próprio e as pessoas vão escolher-me como presidente 4 de março", realçou.



Treinador... sem truques



Madeira Rodrigues aproveitou para reafirmar o timing de apresentação do novo treinador, admitindo que, se o fizesse esta noite, "seria um truque baixo, para perturbar". "Viemos aqui para dialogar, não para lançar trunfos de última hora. E vocês, acham que só me lembrei do Boloni ontem? Ontem foi quando fechamos o Boloni oficialmente foi ontem. A expectativa é cada vez maior. Hoje os sportinguista percebram que o meu treinador será o próximo treinador do Sporting. Saberei responder afirmativamente. Vai ser um grande nome, vão gostar e vai ganhar", garantiu.



"Trouxe para o clube o Boloni, o Delfim. O debate foi o que viram. Uma diferença grande entre duas pessoas. Um projeto que não sabemos o que é e outro que existe. Há mais nove dias de campanha, para elucidar as pessoas. Vamos aproveitar os últimos dias, visitar núcelos e fechar o treinador. Vão saber o nome dele na próxima semana, o timing está definido há muito. Para não haver acusação de desestabilização", explicou.



Foi com a sensação de ter ganho o debate com Bruno de Carvalho que Pedro Madeira Rodrigues se apresentou aos jornalistas à saída de Alvalade após o frente a frente com o seu adversário às eleições do Sporting . O candidato da lista A refere mesmo que, no final do debate, viu o seu oponente cabisbaixo."Acho que foi completamente esclarecedor. Um projeto passado, que não tem futuro, contra um projeto futuro e ganhador. Tive a confirmação de que estamos muito perto da vitória. (...) Tive sensação, ao longo do debate, que ia dizendo coisas novas, ideias, propostas. Eu ia dizendo coisas e ele ia-se repetindo, naquele estilo de auto-elogio. Pegando em papéis para disfarçar a sua incapacidade de falar por si só. Esteve em perda durante o tempo todo. Quando o fui cumprimentar estava triste e abatido. Disse-lhe para ter força e ele disse algo de mal sobre o meu projeto", partilhou, ainda que admita esperar que Bruno de Carvalho acredite "até ao fim". "Tem todo o direito de acreditar. Mas eu saí muito confiante e revigorado", frisou.

