Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, nas eleições agendadas para 4 de março de 2017, prometeu esta quinta-feira, à margem do jantar promovido pelo movimento 'Sporting Campeão', liderado por Carlos Severino, apresentar no dia 19 de janeiro, a composição da sua lista e as ideias que proconiza para o clube de Alvalade."Vou ter muito orgulho de apresentar no próximo dia 19 uma equipa de grandes sportinguistas com garra, que vão trabalhar em prol do nosso Sporting. Vamos também apresentar ideias, projetos e programas que já não existem no nosso Sporting", assegurou Madeira Rodrigues, o único concorrente assumido de Bruno de Carvalho no ato eleitoral de março.Pelo menos, um apoio já conseguiu granjear. O do movimento 'Sporting Campeão'.

Autor: Lusa