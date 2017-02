Pedro Madeira Rodrigues negou ter existido qualquer tentativa de aproximação a José Maria Ricciardi a fim de uma 'reconciliação' entre o candidato à presidência do Sporting e Ricciardi e reafirma a existência de comissões ao BESI."É totalmente mentira que tenha havido uma tentativa de reconciliação. Era o que mais faltava. Desminto formal e totalmente", começou por afirmar, este sábado, aE prosseguiu: "Há muitos anos que Ricciardi recebe comissões - é o BESI quem as recebe – e admira-me que o [banco] Haitong não tenha recebido, mas isso então significa que os 18 milhões de euros de investimento que os chineses tinham feito, ou que se falava que iam fazer, não entraram no clube".