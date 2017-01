Continuar a ler

Recorde-se que Tomaz Morais é, de resto, um nome que já agradou a Bruno de Carvalho, como o próprio confirmou em entrevista à RTP Informação, antes das eleições de 2013: "Quero contar com a colaboração de Tomaz Morais em todas as modalidades, incluindo o futebol. No momento certo, a seguir às eleições, falaremos pessoalmente", disse na altura Bruno de Carvalho.



Pedro Madeira Rodrigues, que anteriormente havia vincado que urge mudar a forma de estar no clube, pretende também alterar a relação com os agentes desportivos. "Vou receber o apoio de todos aqueles que não querem fazer mal ao Sporting. Temos tratado mal os agentes desportivos. Jorge Mendes? Temos de perceber o que aconteceu para que a situação dele com a atual direção tenha rebentado", rematou.



Recorde-se que Tomaz Morais é, de resto, um nome que já agradou a Bruno de Carvalho, como o próprio confirmou em entrevista à RTP Informação, antes das eleições de 2013: "Quero contar com a colaboração de Tomaz Morais em todas as modalidades, incluindo o futebol. No momento certo, a seguir às eleições, falaremos pessoalmente", disse na altura Bruno de Carvalho.Pedro Madeira Rodrigues, que anteriormente, pretende também alterar a relação com os agentes desportivos. "Vou receber o apoio de todos aqueles que não querem fazer mal ao Sporting. Temos tratado mal os agentes desportivos. Jorge Mendes? Temos de perceber o que aconteceu para que a situação dele com a atual direção tenha rebentado", rematou.

Pedro Madeira Rodrigues revelou esta quarta-feira, em entrevista à CMTV, que conta com o apoio de Tomaz Morais, antigo selecionador de râguebi e assumido sportinguista."Temos os nossos trunfos. Tenho sabido rodear-me das pessoas certas. Ricardo Pina Cabral? É um excelente nome, mas posso adiantar outro nome que me tem apoiado nesta questão de liderança: Tomaz Morais. É um grande nome e um grande sportinguista", atirou o gestor, de 45 anos, revelando também que não terá um 'vice' para o futebol se for eleito presidente dos leões, no próximo dia 4 de março.

Autor: Ricardo Granada