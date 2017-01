Continuar a ler

Arbitragens



Questionado sobre o golo anulado a Alan Ruiz, ontem na Madeira, que daria a vitória ao Sporting, Madeira Rodrigues lamentou e afirmou que o clube "já está habituado a isto". "O Sporting é o grande cujo os árbitros mais facilidade têm em mostrar a sua personalidade. Não pedimos benefícios, não queremos ganhar com penáltis inventados." O atual momento da equipa leonina desperta "grande tristeza" no candidato mas nem por isso qualquer admiração, fruto da "forma como o clube vem sendo gerido". Mas, apesar dos 10 pontos para o líder Benfica, Madeira Rodrigues mantém a crença: "No Sporting lutamos até ao fim. Se ganharmos todos os jogos, tudo pode acontecer."Questionado sobre o golo anulado a Alan Ruiz, ontem na Madeira, que daria a vitória ao Sporting, Madeira Rodrigues lamentou e afirmou que o clube "já está habituado a isto". "O Sporting é o grande cujo os árbitros mais facilidade têm em mostrar a sua personalidade. Não pedimos benefícios, não queremos ganhar com penáltis inventados."

Pedro Madeira Rodrigues garantiu novamente que, se for eleito presidente do Sporting, não pagará qualquer euro para rescindir com Jorge Jesus, mantendo que o atual treinador pedirá a demissão caso ganhe as eleições de 4 de março. Ao mesmo, lamentou que a aposta no técnico, que representou um grande investimento, não tenha resultado."Não vou pagar nem mais um tostão, ele vai pedir a demissão. O Sporting já pagou muito dinheiro a Jesus para termos a Supertaça e agora termos de o ouvir dizer que vamos lutar pelo segundo lugar. O Jorge Jesus vai-se demitir, não tenho qualquer dúvida. O projeto de Jorge Jesus acaba dia 4 de março. Eu não vou ter de o indemnizar.", apontou Madeira Rodrigues no programa 'Campeonato Nacional', da TVI24, admitindo que só mudou de ideias depois de Jesus ter declarado o seu apoio a Bruno de Carvalho, aceitando a sua presença na Comissão de Honra do atual presidente: "Quando lancei a candidatura, a minha ideia era ficar com Jesus. Num estilo diferente e iria explicar-lhe o que Sporting precisa. Comigo, no princípio desta época teríamos Iuri Medeiros, Francisco Geraldes, João Palhinha, Carlos Mané..."

Autor: João Socorro Viegas