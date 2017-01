Pedro Madeira Rodrigues revelou que tem três treinadores em mente para ocupar o lugar de Jorge Jesus caso vença as eleições no Sporting, a 4 de março. O candidato, que já anunciou que não conta com o atual técnico, não quis, contudo, revelar quaisquer nomes."Temos uma lista de três nomes fortíssimos. Mas vou guardar a surpresa. Paulo Fonseca? Não é hipótese", garantiu Madeira Rodrigues na CMTV, onde garantiu que, caso seja necessário, "tem o dinheiro para rescindir com Jesus", caso o técnico opte por permanecer em Alvalade, sem recorrer a outros meios: "os investidadores não vão querer gastar dinheiro com algo do passado nessa altura."