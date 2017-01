Continuar a ler

Recorde-se que, num jantar-convívio em Moscavide, na passada-quinta-feira, Madeira Rodrigues prometeu apresentar "uma equipa de sportinguistas com garra" e um conjunto de ideias "que já não existem no Sporting".



A este propósito, recorde-se, também, que Bruno de Carvalho já anunciou todas as listas aos Órgãos Sociais do clube - Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Disciplinar e Mesa da Assembleia Geral - que estarão a sufrágio, no próximo dia 4 de março, em Alvalade.

A candidatura de Pedro Madeira Rodrigues anunciou esta terça-feira que irá apresentar o seu programa eleitoral amanhã, pelas 20 horas, no Auditório Artur Agostinho.Para além das principais linhas do seu projeto, outro ponto de interesse do evento será a revelação dos nomes que vão fazer parte da equipa do candidato, que até à data preferiu ‘esconder’ o jogo.

Autor: Ricardo Granada