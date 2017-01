Pedro Madeira Rodrigues confia em pleno na vitória nas eleições à presidência do Sporting, no próximo dia 4 de março. De tal forma que o candidato sublinha que será um desfecho surpreendente... tal como a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América."Vou ganhar da mesma forma surpreendente de Donald Trump! No entanto, não me revejo nesse senhor", começou por dizer à CMTV, frisando depois que é preciso que a luta seja "um contra um", para não haver uma possível divisão de votos."Mário Patrício? Não falámos em fusões. Tomou uma decisão como grande sportinguista que é. Reconheceu que uma única candidatura é o caminho a seguir. A minha lista está mais forte. O Sporting é um clube democrático, mas se vamos dividir votos será mais difícil ganhar ao atual presidente. Será uma luta um contra um e, no final, vamos ganhar", sublinhou.

Autor: Ricardo Granada