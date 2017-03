"Sempre tranquilo". Assim chegou Pedro Madeira Rodrigues a Alvalade esta manhã para exercer o seu voto nas eleições para a presidência do Sporting. O candidato da lista A assumiu estar satisfeito por ver a grande afluência às urnas, um "bom sinal de vitalidade" dos leões. E fala já no pós-eleições."A minha primeira medida quando for eleito? A tomada de posse é só daqui a duas semanas... mas vou começar logo a tratar do fosso [do Estádio de Alvalade]. Já farta", afirmou aos jornalistas.

Autor: Sofia Lobato