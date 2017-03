Continuar a ler

Comparativamente com a última jornada, na qual o Tondela empatou, 0-0, com o P. Ferreira, o treinador 'auriverde' decidiu deixar de fora, por opção, o terceiro guarda-redes Miguel Batista e ainda os centrais Pica e Lystcov. De fora ficou igualmente o avançado Wagner, que cumpre um jogo de castigo.Entregue ao departamento médico continua Bruno Monteiro, a recuperar de uma entorse ao joelho direito.O Sporting ocupa a terceira posição do campeonato, com 48 pontos, enquanto o Tondela é 17º e penúltimo, com 16.Tondela e Sporting defrontam-se às 20:30 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, apitada por Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.Eis os 18 convocados do técnico Pepa:Guarda-redes - Cláudio Ramos e Ricardo Janota.Defesas - Jaílson, Kaká, David Bruno, Osório e Rafael Amorim.Médios - Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pité, Pedro Nuno e Fernando Ferreira.Avançados - Batista, Miguel Cardoso, Jhon Murillo, Amido Baldé, Heliardo e Murilo.