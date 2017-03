Presente na cerimónia de tomada de posse da nova direção do Sporting , Pedro Proença explicou por que razão decidiu marcar presença naquele evento, tendo-se recusado a abordar um dos temas quentes do momento: o clima tenso que se vive na arbitragem."Estou aqui na qualidade de presidente da Liga. Já fui convidado para outras tomadas de posse e sendo o Sporting uma filiado da Liga, não poderia deixar de cá estar. Vim dar um abraço e desejar felicidades a este Conselho Diretivo", disse o presidente da Liga, à margem da cerimónia que decorre no Auditório Artur Agostinho.Antes de ter sido abordado pela imprensa, Pedro Proença estava à conversa com Luciano Gonçalves, líder da APAF, isto num momento marcado por um clima tenso em torno da arbitragem. O líder da Liga admite que está a par do que se passa, mas escusou-se a fazer qualquer comentário. "Acho que não é o momento certo para falar disso. Haverá outras alturas. Não vamos deixar de dar espaço a quem hoje merece", frisou.

Autor: Fábio Lima