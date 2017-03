Continuar a ler

Solha diz que o Sporting vai ultrapassar a barreira psicológica com o FC Porto, que encetou uma reviravolta épica na visita ao reduto dos leões: "A derrota fragilizou a nossa equipa, após o opositor recuperar com um parcial de 8-0. Nunca poderíamos ter perdido aquele jogo, mas aconteceu. Mas não foram eles a ganhar o jogo, nós é que perdemos com os nossos erros. Só podemos concluir que temos uma grande equipa, que pode vencer todas as outras."



Canela quer melhorar



O triunfo (30-27), na fase regular do campeonato, do Sporting frente ao Benfica, na Luz, veio dar um renovado alento a Pedro Solha, ponta esquerda dos leões, que acredita na conquista, pelo clube, de todas as provas da temporada, Taça de Portugal, Challenge e Campeonato, apesar de o FC Porto ser líder na 1ª Divisão com recorde de 25 vitórias consecutivas, transitando para a fase final com uma clara vantagem."O nosso objetivo é ganhar tudo o que houver para conquistar esta temporada. Com a saída do treinador Zupo Equisoain estamos diferentes, com mais contra-ataque e os resultados estão a surgir. É o que interessa. Estamos cada vez mais fortes e temos de ganhar todos os jogos. A nossa qualidade permite pensar assim", considerou o internacional.

Autor: Alexandre Reis