O Tondela não resistiu na segunda parte ao Sporting e acabou por ser goleado, mas Pepa fez questão de salientar o desempenho da sua equipa, que ainda conseguiu reagir ao golo inicial de Bas Dost. Porém, depois do empate por Murillo, tudo se desmoronou, por obra do inspirado goleador holandês."Foi um bom jogo, emotivo. Foi pena que quando estávamos à procura da vitória sofremos o segundo golo. Não conseguimos o que queríamos. Fomos agressivos e não nos escondemos. Com mérito conseguimos marcar o golo. A equipa nunca perdeu a cabeça. Em condições normais um ponto com o Sporting chegava, mas queríamos os três e, se calhar, pagámos caro por querermos a vitória", começou por salientar o técnico do Tondela."Mesmo depois do segundo golo reagimos, tentámos procurar o empate. Sofremos três penáltis em 15 minutos, o que deitou tudo por terra. Há que dar os parabéns ao vencedor, que foi o Sporting. Fizemos um bom jogo, foi uma resposta positiva e merecíamos mais do que aquilo que aconteceu", concluiu Pepa.