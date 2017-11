Pereira Cristóvão diz que Bruno de Carvalho é um sociopata

Paulo Pereira Cristóvão mandou mais uma acha para a fogueira e, em entrevista à CMTV, comparou Bruno de Carvalho a Hitler. O antigo inspetor da Polícia considera que se vive um regime ditatorial no Sporting. "O Sporting vive em regime de tiques ditatoriais e esses tiques já não cabem no século 21. Penso que ter-se-á inspirado na Alemanha dos anos 30, em que um cabo tomou o poder na Alemanha e dominou as massas mas penso que não vamos chegar ao ponto de ir para a guerra, pese embora ele nos queira arrastar para a guerra", afirmou Paulo Pereira Cristóvão.O ex-dirigente leonino, que foi expulso de sócio do clube , diz ainda que a expressão "labrego, criminoso e pedante", utilizada por Bruno de Carvalho no Facebook, é uma autocrítica do atual presidente do Sporting."Quando me chama labrego, criminoso e pedante chego à conclusão que esse epíteto de labrego se aplica ao próprio Bruno de Carvalho. E acrescentaria outro, que é sociopatia. Porque quando vejo aquele ego desmedido, aqueles repentes que ele tem, o ser ordinário como foi para mim e para alguns empregados do Sporting, o não se interessar com o sofrimento alheio nem com a vida dos outros, enquadro isso dentro de um sociopata. Mas esse será um assunto que terá de resolver com a família dele", criticou também Paulo Pereira Cristóvão.

Autor: Alexandre Moita