Sempre na condição de presidente e nunca de candidato – durante o discurso de ontem vincou que foi dia de se ‘esquecer’ do ato eleitoral de março próximo –, Bruno de Carvalho prossegue hoje o seu périplo pelos núcleos do Sporting espalhados pelo país, estando prevista a visita ao de Almada (11h30), ao da Quinta do Conde (12h30, onde almoça) e ao de Alverca (depois do hóquei em patins, que tem início pelas 15 horas).Na agenda podem estar visitas a outros pontos de Portugal. Por exemplo, depois da jornada de hoje com o Feirense, os verdes e brancos têm um duplo compromisso com o D. Chaves, primeiro para o campeonato, no dia 14, e depois para os quartos-de-final da Taça de Portugal, a 18. O presidente dos leões deverá aproveitar para marcar presença nas sedes de Trás-os-Montes, uma vez que a comitiva do Sporting não voltará a Lisboa entre os dois embates. Já a 21 de janeiro a equipa ruma à Madeira, para defrontar o Marítimo.

Congresso em Viseu no dia 11

